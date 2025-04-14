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Олимпиада

Олимпиада

14 апреля, 12:45

Дегтярев уверен на 99 процентов, что Россия примет участие в ОИ-2028 с флагом и гимном

Камила Абдурахманова
Михаил Дегтярев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев оценил в 99 процентов шансы сборной России на полноценное участие в Олимпийских играх 2028 года.

«Мой прогноз: 99 процентов будет национальная сборная России с флагом и гимном. Поедем с вами и со всеми журналистами в Лос-Анджелес в 2028 году летом», — цитирует Дегтярева РИА «Новости».

С 2022 года российские спортсмены столкнулись с массовым отстранением от международных соревнований. Международный олимпийский комитет (МОК) ввел ряд ограничений, включая запрет на проведение международных турниров в России. В результате этих мер на Олимпиаде-2024 в Париже выступили лишь 15 российских атлетов — в нейтральном статусе, без национальной символики, а их медали не учитывались в общем зачете.

Следующие летние Олимпийские игры запланированы на 14-30 июля 2028 года в Лос-Анджелесе.

Источник: РИА Новости
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Михаил Дегтярев
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