Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Олимпиада

Сегодня, 11:12

Дегтярев выразил мнение, что российский спорт не должен отрываться от олимпийского движения

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, являющийся кандидатом на пост министра спорта РФ, ответил на вопрос о возможных изменениях финансирования олимпийских видов спорта в стране.

— Олимпийские виды спорта получают больше финансирования, чем неолимпийские. Будет ли это изменено?

— Главный приоритет будет у массового спорта. Мы знаем многие виды спорта, русский хоккей, виды коренных и малочисленных народов севера. По массовости некоторые превосходят олимпийские виды. Будем действовать в соответствии с балансом. Но не отрываясь от олимпийского движения, — сказал Дегтярев на пленарном заседании.

Ранее в пресс-службе кабинета министров РФ сообщили, что премьер-министр России Михаил Мишустин предложил Дегтярева на должность главы Минспорта. Занимавший пост главы ведомства Олег Матыцин не вошел в новый состав кабинета министров. Дегтярев является мастером спорта по фехтованию.

В воскресенье, 12 мая, комитет по спорту Госдумы РФ поддержал назначение Михаила Дегтярева на пост министра спорта.

Михаил Дегтярев
0
Читайте также
Российская фигуристка Овсянкина будет выступать за сборную Франции
Повышение лимитов СБП с 1 мая: что нужно знать и сколько переводить
В Гибралтарском проливе косатки потопили парусную яхту
Ничушкин провалил тест на наркотики, Кузя не отпускает «Рейнджерс» в 1/2, а Дадонов снова забил. Что произошло в Кубке Стэнли 14 мая
Боевики неонацистских формирований рассказали, как сдались в плен российским военным
На Украине объявили эвакуацию населения в двух городах Сумской области
Популярное видео
Валерий Ничушкин опять подвел команду / Закрытие сезона КХЛ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Зарплата Козлова, назначение Гру, трансферы вратарей: итоги недели
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 2
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Вратарь Федотов отстранен от международных матчей на 3 года
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
ИИХФ не указала Россию в числе ведущих медалистов в истории
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
Серебряков отвечает на неудобные вопросы
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Федор Емельяненко — об Олимпиаде в Париже: «Без флага и гимна не стоит ездить на такие соревнования»