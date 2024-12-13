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Олимпиада

Сегодня, 12:27

Дегтярев: «Во время неофициальных контактов члены МОК прямо говорят, что хотят возвращения России»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев выступил на ежегодном собрании Олимпийского комитета России (ОКР), на котором будет избран президент организации. Дегтярев является единственным кандидатом на эту должность.

«Нам пора прекратить агрессивную риторику в адрес наших международных коллег. Многие из них, в том числе и члены МОК, давно поняли, что глобальный спорт без России «не летит». Во время многочисленных неофициальных контактов они прямо говорят, что хотят возвращения России в международное олимпийское движение», — сказал Дегтярев.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

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Михаил Дегтярев
МОК
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