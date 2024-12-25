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Милан-2026

Сегодня, 15:30

Дегтярев заявил, что участие российских спортсменов в соревнованиях лучше изоляции

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Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев высказал мнение, что участие российских спортсменов в международных соревнованиях лучше, чем изоляция.

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«Повторяю: участие лучше изоляции. В любую щелочку, в любую прогалину надо заходить», — приводит ТАСС слова Дегтярева.

Глава Минспорта РФ и ОКР подчеркнул, что российская сторона будет требовать смягчить условия в рабочем порядке, юридически в контакте с международной федерацией.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в квалификационных турнирах на Олимпийские игры-2026 при условии получения нейтрального статуса.

Источник: ТАСС
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Михаил Дегтярев
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