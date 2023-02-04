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Сегодня, 21:42

Депутат Европарламента от Эстонии призвала допустить Россию на Олимпийские игры

Ана Горшкова
Корреспондент
Российские спортсмены на Олимпиаде в Токио.
Фото Global Look Press
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Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом выступила против отстранения спортсменов России от Олимпиады-2024 в Париже, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Postimees.

«Когда я читаю, что говорят по этому поводу наши спортсмены — Кайя Канепи, Ирина Эмбрих и другие (выступили против запрета) — я прислушиваюсь к их мнению. Этот принцип коллективной ответственности также остается для меня непонятным. Потому что если все несут ответственность, то в итоге никто не несет ответственности. Если российские спортсмены будут выступать без флага, не будет и гимна страны. Тогда это может быть сделано так», — сказала Тоом.

По данным издания, группа депутатов Европарламента в количестве 82 человек обратилась к главе Евросовета Шарлю Мишелю с призывом оказать давление на европейские страны с требованием отстранения российских и белорусских спортсменов от Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Ранее президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа заявил, что его страна не намерена бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже.

25 января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

1 февраля эксперты ООН призвали МОК обеспечить отсутствие дискриминации российских и белорусских спортсменов.

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Источник: РИА Новости
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