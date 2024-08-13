Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Париж-2024

Сегодня, 16:07

Журова назвала Олимпийские киберспортивные игры пародией на Игры будущего

Светлана Журова.
Фото Андрей Эрштрем, Известия
Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова назвала внедряемые МОК Олимпийские киберспортивные игры пародией на прошедшие в России Игры будущего.

МОК объявил о создании Олимпийских киберспортивных игр в июле и планирует проводить их регулярно. Первые соревнования должны пройти в 2025 году в Саудовской Аравии.

Участник Олимпийской недели киберспорта в&nbsp;Сингапуре. МОК запланировал Олимпийские киберспортивные игры. Почему они рискуют провалиться?

По словам депутата, МОК выглядит достаточно непрофессионально.

«То, что сделала Россия в Казани, вот это были настоящие киберигры. А то, что будет у них, это фактически пародия», — приводит РИА Новости слова Журовой.

Первые Игры будущего — инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), объединяющей классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию, прошли в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта.

Более двух тысяч спортсменов из 107 стран приняли участие в турнирах с общим призовым фондом в 10 миллионов долларов.

Источник: РИА Новости
9
Обсудить
Читайте также
Сербские фанаты вывесили на Олимпиаде российский флаг
За победу на Олимпиаде спортсмены получают лошадей, бриллианты и картины
Алаудинов заявил об уничтожении большей части зашедших на территорию РФ войск ВСУ
Соболеву советуют просить прощения. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Появились кадры задержания сотрудницы воинской части, передававшей сведения ГУР
Бабушка убитой под Самарой двухлетней девочки сообщила детали случившегося
Популярное видео
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тихонов: «Баху следовало давно уйти от позора»