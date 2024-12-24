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Олимпиада

Олимпиада

Сегодня, 11:01

Чернышенко: «Россия будет работать с любым законно избранным президентом МОК»

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия будет работать с любым законно избранным президентом Международного олимпийского комитета (МОК) и ожидает, что новое руководство организации будет проявлять разумный подход, основанный на истинных олимпийских ценностях.

«Мы, конечно, будем работать с любым законно избранным президентом Международного олимпийского комитета... И сейчас со сменой руководства мы ожидаем, что кто бы ни пришел к руководству этой уважаемой старейшей спортивной организацией, он будет проявлять разумный подход, базирующийся на истинных олимпийских ценностях», — приводит слова Чернышенко РИА.

Также политик отметил, что нынешний президент МОК Томас Бах является большим другом России, и подчеркнул, что Владимир Путин был первым, кто поздравил Баха, когда того избрали на пост в 2013 году.

В августе стало известно, что Бах не будет баллотироваться на следующий срок. Выборы нового президента МОК пройдут в рамках 143-й сессии организации, которая состоится с 18 по 21 марта 2025 года в Греции.

Источник: РИА Новости
Дмитрий Чернышенко
МОК
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