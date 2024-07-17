Губерниев: «Не удивлюсь, если США лишат права проведения Олимпиады»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не будет удивлен, если США лишат права проведения Олимпийских игр.

«То, что сейчас происходит в мире, происходит под рубрикой «возможно все». Я не удивлюсь, если это произойдет», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Ранее почетный президент ВАДА и член МОК Ричард Паунд заявил, что у США могут отобрать право проведение крупных международных соревнований, в том числе Олимпиады 2028 и 2034 годов.

Летняя Олимпиада-2028 должна пройти в Лос-Анджелесе, Солт-Лейк-Сити претендует на зимние Игры-2034.