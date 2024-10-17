Губерниев о возможном назначении Дегтярева главой ОКР: «Это может быть интересное решение»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном назначении министра спорта РФ Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России.

«В сложившихся обстоятельствах это может быть интересное решение. Честно говоря, идея витала в воздухе уже некоторое время. Посмотрим, конечно, каким будет финальное решение, но мы поддержим Дегтярева», — заявил Губерниев «ВсеПроСпорт».

Ранее глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выступил с подобной инициативой. Президент России Владимир Путин заявил, что в целом поддерживает выдвижение Дегтярева.