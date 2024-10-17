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Олимпиада

Олимпиада

17 октября, 23:50

Губерниев о возможном назначении Дегтярева главой ОКР: «Это может быть интересное решение»

Константин Белов
Корреспондент
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном назначении министра спорта РФ Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России.

«В сложившихся обстоятельствах это может быть интересное решение. Честно говоря, идея витала в воздухе уже некоторое время. Посмотрим, конечно, каким будет финальное решение, но мы поддержим Дегтярева», — заявил Губерниев «ВсеПроСпорт».

Ранее глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выступил с подобной инициативой. Президент России Владимир Путин заявил, что в целом поддерживает выдвижение Дегтярева.

Источник: ВсеПроСпорт
Дмитрий Губерниев
Михаил Дегтярев
ОКР

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