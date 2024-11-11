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Сегодня, 04:05

Васильев: «Я не за Трампа, но за перемены, а какими они будут — посмотрим»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что избрание Дональда Трампа президентом США может привести к тому, что МОК откажется от либеральной повестки, в то время как вопрос снятия при нем санкций с российского спорта пока предсказать сложно.

«Что будет дальше, сложно загадывать. Как себя поведет Трамп и какие у него в этом смысле идеи. Есть ли у него желание восстановить олимпийское движение или ему сейчас не до этого, и пусть все идет, как идет. Я не за Трампа, но за перемены, а какими они будут — посмотрим, может, станет еще хуже. Но мы надеемся на лучшее, и в этом случае тоже.

А что касается его реакции на церемонию открытия, то это хороший знак и признак того, что он сможет заставить МОК отказаться от либеральной повестки. Это самое главное, а дальше пусть все развивается своим чередом», — цитирует ТАСС Васильева.

Источник: ТАСС
Дмитрий Васильев (биатлон)
Дональд Трамп

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