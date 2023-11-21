Васильев: «Томас Бах войдет в историю как разрушитель олимпийского движения»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал «СЭ» слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который заявил, что спортсмены не должны отвечать за действия своих правительств и национальных олимпийских комитетов.

«Люди, которые должны следить за тем, чтобы соблюдалась олимпийская хартия, чтобы спорт ни в коем случае не был вовлечен в политику, сами это осуществили. После 24 февраля Томас Бах просто-напросто рекомендовал всем международным федерациям отстранить всех российских спортсменов по всем видам спорта. А теперь он лживо, лицемерно заявляет, что спортсмены не должны отвечать за действия своих правительств. Но это же очевидно, что он лицемер и обыкновенный лжец.

Собственно, к нему относиться по-другому уже невозможно. Томас Бах войдет в историю как разрушитель олимпийского движения. Он никогда не отмоется от того, что с ним сделал», — сказал Васильев «СЭ».

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе, если они не связаны с военными структурами стран.

В октябре МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) из-за включения в его состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.