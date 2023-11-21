Васильев: «Томас Бах войдет в историю как разрушитель олимпийского движения»

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал «СЭ» слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который заявил, что спортсмены не должны отвечать за действия своих правительств и национальных олимпийских комитетов.
«Люди, которые должны следить за тем, чтобы соблюдалась олимпийская хартия, чтобы спорт ни в коем случае не был вовлечен в политику, сами это осуществили. После 24 февраля Томас Бах просто-напросто рекомендовал всем международным федерациям отстранить всех российских спортсменов по всем видам спорта. А теперь он лживо, лицемерно заявляет, что спортсмены не должны отвечать за действия своих правительств. Но это же очевидно, что он лицемер и обыкновенный лжец.
Собственно, к нему относиться по-другому уже невозможно. Томас Бах войдет в историю как разрушитель олимпийского движения. Он никогда не отмоется от того, что с ним сделал», — сказал Васильев «СЭ».
В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе, если они не связаны с военными структурами стран.
В октябре МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) из-за включения в его состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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