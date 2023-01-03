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Сегодня, 10:50

Гашек: «МОК должен четко объяснить причину недопуска российских спортсменов»

Виталий Косик
Корреспондент
Доминик Гашек.
Фото TASR
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Бывший вратарь сборной Чехии Доминик Гашек считает, что Международному олимпийскому комитету (МОК) нужно четко рассказать о причинах отстранения российских спортсменов.

«МОК и спортивные федерации должны четко объяснить спортсменам из России причину их отстранения, быть с ними в постоянном контакте и помогать им в любой проблеме. Спортсменам тоже нужно знать, что им надо делать и зачем, чтобы они могли снова выступать на международных соревнованиях. Знает ли это сам МОК?» — написал Гашек в своих соцсетях.

Ранee Гашек заявил, чтo написал письмo в НХЛ, ATP и WTA. O том, чтo сталo темой письмa, он нe сообщил.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям, лишил Россию и Белоруссию права на проведение международных турниров и запретил национальную символику двух стран на спортивных мероприятиях и встречах.

Доминик Гашек
Олимпиада
МОК
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