Боброва: «Очень важно, чтобы когда мы вернулись на мировую арену, мы стали еще сильней»

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделилась мнением о будущем российского спорта.

— Я поддерживаю фонд «Мы выступаем как один» и вхожу в его совет чемпионов. Фонд оказывает помощь и поддержку спортсменам, которые были отстранены от соревнований по неспортивным причинам. Помогает им с социальной адаптацией, оказывает психологическую помощь и не только. Это очень важно сейчас, потому что практически все спортсмены подпадают под эту ситуацию, и это очень сложно, особенно для спортсменов высокого уровня, которые нацелены на такие вершины, как чемпионат мира, Европы и особенно Олимпийские игры.

— Какой совет вы бы могли дать спортсменам, которых несправедливо исключили из мирового спорта?

— Период адаптации всегда сложный, особенно если спортсмен упорно готовился, нацеливался на Олимпийские игры, а сейчас произошло то, что произошло — по факту у спортсменов отняли главную мотивацию. Непонятно, куда двигаться дальше. Очень хочу пожелать спортсменам эту мотивацию снова обрести, возможно, найти новую цель, пока у нас такие обстоятельства. Чтобы продолжать выступать, продолжать поддерживать себя в форме и быть намного сильнее, когда нам разрешат выступить на международной арене. Очень важно, чтобы когда мы вернулись на мировую арену, мы стали еще сильней, чем были раньше, очень нужно верить в это и дождаться этого момента. Я искренне верю, что уже скоро это произойдет.

— При возвращении на международную арену как нашим спортсменам оказаться сильнее? Сейчас же мы не можем конкурировать со многими странами.

— Наши спортсмены во многих видах спорта одни из сильнейших в мире, в том числе за счет того, что у нас в России очень мощная конкуренция. В пример приведу свой вид спорта — фигурное катание. И посмотрим, например, на прошедший чемпионат Европы. Судя по тому, что мы там увидели, если выпустить нашу сильнейшую тройку или даже пятерку, к примеру, пар и девочек, они бы у всех выиграли! Или как минимум вся эта потенциальная наша пятерка точно боролась бы за высшие места. Вот и представьте, как критично снизился уровень одного из главных чемпионатов без нашего участия.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях.

25 января организация предложила допустить россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке СВО, до международных турниров под нейтральным флагом.