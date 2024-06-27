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Олимпиада

Париж-2024

Сегодня, 07:58

Вяльбе: «Олимпийское перемирие? А мы разве кому-то войну объявляли?»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на призывы соблюсти олимпийское перемирие во время Олимпиады в Париже.

«Олимпийское перемирие? А мы разве кому-то войну объявляли? Пусть МОК и дальше призывает. Они вообще много чего еще предлагают. У них там трансвеститы выступают. Поэтому зачем слушать эти непонятные организации? Для меня уже давно их не существует. Вот и все. Даже не хочу обсуждать этих «моков» и «шмоков», — цитирует Sport24 Вяльбе.

Ранее председатель Генеральной Ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис призвал все государства продемонстрировать свою приверженность олимпийскому перемирию на Олимпиаде и Паралимпиаде в Париже.

Источник: https://sport24.ru/lyzhi/news-659925-vyalbe-olimpiyskoye-peremiriye-a-my-razve-komu-to-voynu-obyavlyali-pust-mok-i-dalshe-prizyvayet
Олимпиада
Елена Вяльбе
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