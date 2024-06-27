Вяльбе: «Олимпийское перемирие? А мы разве кому-то войну объявляли?»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на призывы соблюсти олимпийское перемирие во время Олимпиады в Париже.

«Олимпийское перемирие? А мы разве кому-то войну объявляли? Пусть МОК и дальше призывает. Они вообще много чего еще предлагают. У них там трансвеститы выступают. Поэтому зачем слушать эти непонятные организации? Для меня уже давно их не существует. Вот и все. Даже не хочу обсуждать этих «моков» и «шмоков», — цитирует Sport24 Вяльбе.

Ранее председатель Генеральной Ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис призвал все государства продемонстрировать свою приверженность олимпийскому перемирию на Олимпиаде и Паралимпиаде в Париже.