Эстония выступила против допуска российских спортсменов к соревнованиям

Эстония выступила против допуска российских и белорусских спортсменов к международным турнирам, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу эстонского МИД.

Эстония, Латвия, Литва, Украина и Польша обратились с совместным заявлением в Международный олимпийский комитет (МОК), отметив, что санкции, наложенные на Россию и Беларусь не должны быть ослаблены.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подчеркнул, что при текущих обстоятельствах «российским и белорусским спортсменам не может быть места на международной спортивной арене».

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.