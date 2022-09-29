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Олимпиада

29 сентября, 15:23

Федерация фехтования России выдвинет Позднякова на пост президента ОКР

Федерация фехтования России (ФФР) в октябре выдвинет Станислава Позднякова на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).

29 сентября Поздняков заявил журналистам, что планирует переизбираться на пост президента организации.

«Логично, что Федерация фехтования России выдвигает фехтовальщика. Это мы и собираемся сделать в октябре», — приводит ТАСС слова президента ФФР Ильгара Мамедова.

Позднякову 49 лет, он возглавляет ОКР с 2018 года. С 2016 по 2022 год возглавлял Европейскую конфедерацию фехтования. Во время спортивной карьеры стал четырехкратным олимпийским чемпионом в фехтовании на сабле и десятикратным чемпионом мира.

Источник: https://tass.ru/sport/15908359
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