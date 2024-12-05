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Олимпиада

Олимпиада

Сегодня, 19:08

Федерация шахмат России выдвинула Дегтярева на пост президента ОКР

Диана Андрющенко
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Федерация шахмат России выдвинула кандидатуру министра спорта РФ Михаила Дегтярева на пост главы ОКР.

«Мы рады объявить о том, что Федерация шахмат России выдвинула кандидатуру Михаила Дегтярева на пост президента ОКР, а кандидатуру Марата Филиппова — на должность члена исполкома ОКР. Это опытнейшие профессионалы, заинтересованные в развитии спорта в нашей стране и много делающие для популяризации отрасли, поэтому мы всячески поддерживаем их решение о выдвижении», — приводятся слова президента Федерации шахмат Андрея Филатова в Telegram-канале организации.

15 октября четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков сообщил, что покинет пост главы ОКР. Срок его полномочий истек 13 ноября.

7 ноября Дегтярев подтвердил намерение возглавить ОКР. Нового главу организации выберут 13 декабря. Также в рамках заседания пройдут выборы гендиректора, генсека, первого вице-президента и вице-президентов, членов исполкома и контрольно-ревизионной комиссии.

Источник: Федерация шахмат России
Михаил Дегтярев
ОКР
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