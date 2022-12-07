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Сегодня, 15:56

Федерация спортивной гимнастики России считает выполнимым план ОКР по возвращению спортсменов на международную арену

Артем Бухаев
Корреспондент
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Глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление президента ОКР Станислава Позднякова о вариантах возвращения российских спортсменов на международную арену.

ОКР рассматривает два варианта: участие в Играх 2024 года и полноценное возвращение не раньше 2026 года.

«Это часть стратегии Олимпийского комитета России, которая исходит из двух базовых сценариев. Первый сценарий — допуск на Олимпиаду-2024 в Париже. В случае если нас не допускают, будет использован другой сценарий. Все зависит от того, как будет решен вопрос с допуском. Эти два варианта — сценарии стратегии Олимпийского комитета. И тот и другой выполнимы, потому что под это есть деньги, планы, мероприятия. А допустят ли спортсменов, гадать не хочу. Сложная ситуация», — сказал Титов «СЭ».

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать россиян к участию в соревнованиях. 5 декабря исполком МОК снова продлил отстранение.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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