Федор Емельяненко — об Олимпиаде в Париже: «Без флага и гимна не стоит ездить на такие соревнования»

Легендарный боец MMA Федор Емельяненко ответил на вопрос, нужно ли российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх-2024 в нейтральном статусе.

«Насколько я знаю, россиян там будет очень мало. Конечно, будем следить за нашими ребятами, если их не отстранят. А вообще, наверное, надо было принимать единое решение о том, ехать или не ехать на Олимпиаду. И если бы решили не ехать, то нужно было оказывать поддержку внутри страны нашим олимпийцам, которые за это боролись. Без родины и флага, без гимна не стоит ездить на такие соревнования», — приводит слова Емельяненко «Газета.Ru».

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены на турнир в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.