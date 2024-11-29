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Олимпиада

Сегодня, 11:09

ФХР выдвинула кандидатуру Дегтярева на пост главы ОКР

Камила Абдурахманова
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Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что ФХР поддержала выдвижение кандидатуры министра спорта РФ Михаила Дегтярева на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).

«Выдвижение Михаила Дегтярева поддержали президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и такие опытные спортивные руководители, как Виталий Смирнов и Шамиль Тарпищев, а также целый ряд других спортивных федераций. Федерация хоккея России поддерживает выдвижение, Дегтярев является хорошим кандидатом на пост главы Олимпийского комитета России. Также у Дегтярева большой опыт управленческой работы. Считаю, что в настоящий момент правильно доверить ему высокий ответственный пост и пожелать удачи в трудах на благо всей отрасли отечественного спорта», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Ранее кандидатуру Михаила Дегтярева выдвинули почетный член МОК, почетный президент ОКР Виталий Смирнов, член МОК, глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, Российский футбольный союз, Федерация тяжелой атлетики России, Всероссийская федерация легкой атлетики и Союз конькобежцев России.

13 ноября полномочия президента ОКР сложил Станислав Поздняков, который занимал эту должность с мая 2018 года. Олимпийское собрание, на котором будет избран новый президент организации, пройдет 13 декабря.

Источник: ТАСС
Владислав Третьяк
Михаил Дегтярев
ОКР
ФХР
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