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Сегодня, 13:47

Фигурист Лутфуллин отметил, что на чемпионате России не зацикливался на решении ISU

Камила Абдурахманова
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Фигурист Глеб Лутфуллин забыл о решении Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских спортсменов до участия в олимпийских квалификационных турнирах в нейтральном статусе.

«Как отреагировал на новость о допуске россиян к участию в олимпийской квалификации? Я вообще никак не отреагировал. Интересно и сложно — да. Но я сразу забыл. Не было такого: «Ой, могу поехать на Олимпиаду», — приводит слова фигуриста ТАСС.

Международный союз конькобежцев (ISU) сделал соответствующее заявление 20 декабря. На следующий день фигуристы выступили с произвольной программой на чемпионате России в Омске.

Лутфуллину 20 лет, он занимается в группе под руководством Алексея Мишина. В этом сезоне фигурист завоевал серебряную медаль на чемпионате России в 2025 году, а также стал серебряным и бронзовым призером на этапах Гран-при России.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Глеб Лутфуллин
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