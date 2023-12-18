Фролов считает, что Россию не скоро вернут на международные соревнования

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался на тему отстранения российских сборных и клубов от международных соревнований.

«Когда нас вернут? Думаю, не скоро, судя по тому, как развиваются события, как не допускают к другим соревнованиям спортсменов. Пару лет нам придется подождать», — приводит слова Фролова «РБ Спорт».

8 декабря МОК объявил о решении допустить россиян и белорусов на Игры в Париже в нейтральном статусе. Им нужно будет подписать обновленные условия допуска к участию в соревнованиях. Российские и белорусские команды по решению МОК не выступят на Олимпиаде. Также не пройдут допуск спортсмены и члены персонала, которые поддерживали СВО и связаны с соответствующими ведомствами.