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Олимпиада

Сегодня, 12:04

Фролов считает, что Россию не скоро вернут на международные соревнования

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался на тему отстранения российских сборных и клубов от международных соревнований.

«Когда нас вернут? Думаю, не скоро, судя по тому, как развиваются события, как не допускают к другим соревнованиям спортсменов. Пару лет нам придется подождать», — приводит слова Фролова «РБ Спорт».

8 декабря МОК объявил о решении допустить россиян и белорусов на Игры в Париже в нейтральном статусе. Им нужно будет подписать обновленные условия допуска к участию в соревнованиях. Российские и белорусские команды по решению МОК не выступят на Олимпиаде. Также не пройдут допуск спортсмены и члены персонала, которые поддерживали СВО и связаны с соответствующими ведомствами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-frolov-na-mezhdunarodny-e-sorevnovaniya-nas-vernut-ne-skoro-paru-let-pridetsya-podozhdat/
Евгений Фролов
МОК
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