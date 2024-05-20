Галстян: «Блиев был стопроцентным кандидатом на медаль чемпионата мира по дзюдо»

Сегодня, 00:02
Старший тренер сборной России по дзюдо Арсен Галстян заявил, что дзюдоист Аюб Блиев на чемпионате мира был стопроцентным кандидатом на медаль в Абу-Даби.
Блиев прошел сложных соперников, однако в полуфинале с серебряным призером Олимпиады в Токио Юн-Вэй Яном из Тайваня был наказан за запрещенное техническое действие и лишился возможности побороться за бронзу.
«Аюб был настроен только на победу, и все шло очень хорошо — он выиграл три встречи, две из которых с очень титулованными спортсменами. Но допустил ошибку, которая, к сожалению, выбила его из турнира. Очень обидно, ведь совсем недавно он у Яна выигрывал, но, к сожалению, сегодня удача была не на его стороне. Уверен, что, если бы не эта ошибка, он на 100 процентов был бы сегодня с медалью, но правила есть правила», — приводит слова Галстяна ТАСС.
Чемпионат мира по дзюдо проходит в Абу-Даби с 19 по 24 мая 2024 года. В нейтральном статусе в турнире принимают участие 18 российских спортсменов: по девять мужчин и женщин.