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Сегодня, 14:40

Гендиректор ОКР: «Санкции стали для международных федераций источником дохода»

Гендиректор ОКР считает, что санкции стали для международных федераций источником дохода
Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев считает, что санкции в отношении российских спортсменов стали для международных федераций источником дохода.

«Самое интересное, что проверка для спортсмена — это платно. Они проверяют через СМИ любые публичные связи с ЦСКА, «Динамо», участие в церемониях награждения, в соревнованиях и так далее. Например, в гимнастике такая проверка для спортсмена стоит три тысячи франков, для персонала — полторы тысячи франков. Федерация скалолазания просит за то же самое пять тысяч франков. Стрельба из лука — 750 евро. Мы видим, что международные федерации рассматривают все санкции против России как получение дополнительного дохода. Это явные дискриминационные вещи. Еще о запрете на выступление спортсменов из обществ, ассоциирующимися с силовыми ведомствами — ЦСКА и «Динамо» — это 45 процентов нашей команды. И они дали 55 процентов медалей на Олимпиаде. То есть речь идет о лидерах сборной России. Это очень сильно влияет на завоевание лидерских мест», — приводит слова Сенглеева РИА Новости.

Гендиректор ОКР отметил, что индивидуальные спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, не могут быть представителями России и не могут ассоциироваться с любыми символами РФ.

Сенглеев заявил, что санкции подрывают экономические основы всего олимпийского движения России, так как финансирование происходит за счет спонсорских средств, а спонсорам хочется ассоциироваться с Олимпийскими играми и выступлением на этих соревнованиях сборной России.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
ОКР
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