Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Париж-2024

Сегодня, 16:36

Генсек олимпийского комитета Белоруссии Санкович встретилась с Бахом в штаб-квартире МОК

Сергей Разин
корреспондент
Ксения Санкович и Томас Бах.
Фото НОК Белоруссии
Telegram Дзен

Генеральный секретарь НОК Белоруссии Ксения Санкович посетила штаб-квартиру Международного олимпийского комитета в Лозанне, сообщает пресс-служба белорусского комитета.

В ходе визита Санкович встретилась с президентом МОК Томасом Бахом, а также с представителями отдела МОК по связям с национальным олимпийскими комитетами. На встрече также обсуждалось возможное участие белорусских атлетов в международных соревнованиях.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. На Олимпиаде-2024 представители России и Белоруссии выступали в качестве нейтральных спортсменов.

Томас Бах
МОК

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
МЧС подтвердило гибель двоих взрослых и двоих детей при пожаре на АЗС в Грозном
Сборная Украины обыграла Грузию в матче Лиги наций
Идеальный нокаутер против лучшего технаря. Прогноз боя за титул абсолютного чемпиона мира Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Биография Петра Гуменника: синдром Осгуда-Шляттера и ЕГЭ на 300+ баллов
СМИ сообщили об уничтожении ударом ВС РФ в порту Одессы ценного груза для ВСУ
Сегодня
Вчера
Неделя