Генсек олимпийского комитета Белоруссии Санкович встретилась с Бахом в штаб-квартире МОК

Генеральный секретарь НОК Белоруссии Ксения Санкович посетила штаб-квартиру Международного олимпийского комитета в Лозанне, сообщает пресс-служба белорусского комитета.

В ходе визита Санкович встретилась с президентом МОК Томасом Бахом, а также с представителями отдела МОК по связям с национальным олимпийскими комитетами. На встрече также обсуждалось возможное участие белорусских атлетов в международных соревнованиях.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. На Олимпиаде-2024 представители России и Белоруссии выступали в качестве нейтральных спортсменов.