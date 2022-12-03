Никита Нагорный: «Каждый день думаю о том, что, может быть, у нас будет шанс попасть на отбор Олимпийских игр»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный выразил надежду на то, что российские спортсмены смогут принять участие в отборе на Олимпиаду-2024 в Париже.

— Часто посещает мысль об Олимпиаде в Париже?

— Мне друзья подарили на день рождения большую Эйфелеву башню. Она стоит у меня в центре зала, дома, рядом с елкой. Каждый день я, выходя из дома, вижу ее и думаю о том, что, может быть, у нас будет шанс попасть хотя бы на отбор Олимпийских игр. Ведь у меня возрастной пик, когда я могу сделать правильную работу над ошибками Олимпийских игр в Рио, Токио и проявить себя на максимум. У всех ребят абсолютно аналогично. Все надеемся, ждем, верим в лучшее. А там будь как будет.

— В чем ты для себя видишь мотивацию выступать?

— У меня только одна мотивация — надежда на то, что в ближайшее время решится вопрос с международными стартами, и мы сможем выступать. Ведь в следующем году, в марте, будет крайний отбор на Олимпийские игры и чемпионат Европы. Если мы его пропускаем, то мы уже без Олимпийских игр. Поэтому живу надеждой, что мы поедем на этот чемпионат Европы, что сможем отобраться на Олимпиаду. Я держу форму, подпитываю себя соревнованиями.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.