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Олимпиада

Париж-2024

Сегодня, 03:58

Глава МИД Лавров заявил, что руководство МОК хоронит олимпийское движение

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Сергей Лавров.
Фото Global Look Press
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что нынешнее руководство Международного олимпийского комитета (МОК) хоронит олимпийское движение.

«Современное руководство МОК, к моему огромному сожалению, хоронит олимпийское движение. Убежден, что возникнут новые формы, которые сохранят дух честной состязательности и уважения партнера», — приводит ТАСС слова Лаврова.

Политик отметил, что МОК отстраняет целые страны от участия в соревнованиях, требуя, чтобы спортсмены выступали в нейтральном статусе только при условии осуждения своей страны, а также раскритиковал «совершенно фантасмагорические решения, которые МОК принимает о допуске трансгендеров».

«Президент МОК Томас Бах публично заявляет, что этого требует Олимпийская хартия, которая исходит из того, что все равны. Думаю, что все понимают, насколько искусственны эти аргументы», — заявил Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что российских спортсменов отстраняют, несмотря на то, что Олимпийская хартия требует деполитизации, в то время как МОК отверг предложение группы ближневосточных стран рассмотреть вопрос участия Израиля в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Спортивная агрессия Запада подрывает основополагающие принципы Олимпийского движения, принципы Олимпийской хартии о том, что спорт вне политики. В этой ситуации вынуждены искать новые формы, которые позволят возродить честный, по-настоящему состязательный деполитизированный спорт», — сказал Лавров.

В октябре 2023 года МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) на неопределенный срок из-за того, что организация включила в свой состав олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

На Олимпиаде-2024 в Париже выступили 15 российских спортсменов. Россия на Играх во Франции завоевала лишь одну медаль: теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами женского парного турнира.

Источник: ТАСС

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