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Сегодня, 13:23

Глава МОК Бах обратился к Украине по поводу возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024

Виталий Косик
Корреспондент
Томас Бах.
Фото Global Look Press
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обратился к Украине по вопросу возможного допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры-2024 в Париже.

3 февраля Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что страна может бойкотировать Олимпиаду-2024, если россияне и белорусы будут в ней участвовать.

«История покажет, кто больше сделал для мира: те, кто пытается сохранять связи и поддерживать диалог, или те, кто хочет изолировать и разделять. Наша роль — объединять людей. Мы пытаемся найти решение, которое позволит выполнять главную миссию спорта — объединять, а не способствовать усилению конфронтации и эскалации», — приводит слова Баха France24.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Предыдущие летние Олимпийские игры состоялись в Токио (Япония) в 2021 году.

Олимпиада
Томас Бах
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