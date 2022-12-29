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Сегодня, 19:48

Глава МОК Бах заявил, что видит обнадеживающие признаки в ситуации с отстранением россиян

Иван Шитик
Корреспондент
Томас Бах.
Фото Reuters
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил с новогодним послании.

Во время своей речи он заявил, что видит «обнадеживающие признаки» в ситуации с отстранением российских спортсменов от международных соревнований.

Томас Бах. Бах называет санкции против России «защитными мерами». Что и от кого защищает МОК?

«Обнадеживающие признаки дают нам основания для того, чтобы с полной решимостью продвигать нашу объединяющую миссию, и вселяют в нас надежду, что это приблизит нас к возможности еще раз полностью соответствовать миссии спорта по объединению всего мира», — приводит слова Томаса Баха РИА Новости.

19 октября президент МОК призвал международные федерации и дальше не пускать сборные России на соревнования.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать россиян к участию в соревнованиях. Многие федерации последовали этим рекомендациям.

Источник: https://rsport.ria.ru/
Томас Бах
МОК
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