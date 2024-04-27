Глава МОК Бах заявил о полном доверии ВАДА в деле о допинге с китайскими пловцами

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о доверии к Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА).

«Мы полностью доверяем ВАДА и его правилам контроля, ВАДА полностью следовало им. ВАДА проинформировало МОК о процедурах, которым следовало агентство», — приводит слова Баха РИА «Новости».

Также Бах отметил, что в деле о положительных допинг-тестах китайских пловцов МОК также полностью доверяет ВАДА.

20 апреля газета The New York Times сообщила, что допинг-тесты 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпийских играх в Токио, дали положительный результат на наличие запрещенного препарата триметазидина, за который Валиева была дисквалифицирована на 4 года.

Олимпийские игры в Токио прошли в 2021 году в связи с переносом из-за коронавируса.