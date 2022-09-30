Глава МОК призвал вернуть на турниры россиян, дистанцировавшихся от СВО

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал допустить до турниров россиян, дистанцировавшихся от спецоперации, сообщает РИА Новости со ссылкой на Corriere della Sera.

«Военные действия были начаты точно не российскими спортсменами. Те, кто дистанцировался, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом. Наша цель - вернуть спортсменов с российским паспортом, которые не поддерживают военные действия, к участию в соревнованиях. Но это непросто» - заявил Бах.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.