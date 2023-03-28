Бах не считает недопуск связанных с вооруженными силами РФ спортсменов дискриминацией

Глава МОК Томас Бах поделился мнением о спортсменах, которые связаны с вооруженными силами Российской Федерации.

«Мы ясно дали понять, принимая во внимание мирную миссию Олимпийской хартии, что кто-то, кто имеет контракт с армией, обязан по этому контракту поддерживать военные действия. Это не является дискриминацией, потому что такая поддержка — нарушение Олимпийской хартии», — цитирует Баха РИА «Новости Спорт».

По итогам заседания, исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности.

Также стало известно, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.