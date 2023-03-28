Бах рассказал, какими рекомендациями руководствовались в исполкоме МОК по будущему российских спортсменов

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объяснил, какими рекомендациями руководствовались в исполкоме МОК по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Сегодняшнее решение было принято по итогам долгих консультаций на основе Олимпийской хартии и нашей миссии. Хартия говорит об объединяющей роли спорта и политической нейтральности», — цитирует Баха РИА «Новости Спорт».

По итогам заседания, исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности. Также стало известно, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.