Поздняков: «На каких условиях россияне будут допущены к Играм, сейчас никто не знает»

Глава ОКР Станислав Поздняков на пленарном заседании форума «Россия — спортивная держава» рассказал, что решение о допуске отечественных спортсменов до Олимпийских игр в Париже и квалификации на них зависит от МОК и оргкомитета соревнований.

— За последние месяцы международная и внутренняя спортивная повестка поменялась кардинально, — сказал Поздняков. — В таких условиях перед нами стоят новые задачи, решать которые нужно очень оперативно, используя весь накопленный опыт. Это наша ответственность перед спортсменами, тренерами и отраслью в целом. Считаю, что только совместными усилиями, дополняя друг друга и помогая, мы можем найти правильные ответы на все вызовы, с которыми столкнулись в последнее время. ОКР сразу после Игр в Пекине оперативно перестроил работу, и сейчас выполняем ее, основываясь на двух возможных сценариях.

На данном этапе мы готовы к любому из них. Базовый и приоритетный — российские атлеты получат возможность выступать на Олимпиаде-2024 в Париже и отборочных соревнованиях к ней. Несмотря на масштабность введенных санкций, которые считаю необоснованными и неадекватными, а также крайнюю напряженность международной ситуации, происходят изменения в риторике и подходах со стороны МОК и других спортивных организаций. Хотя по-прежнему велика антироссийская составляющая в действиях ряда стран, прежде всего европейских. Используется любой повод, чтобы нагнетать обстановку вокруг темы возвращения россиян на международную арену. Но появились и новые аспекты, которые позволяют рассчитывать, что отстранение от стартов будет снято. И в этот момент мы должны быть полностью готовы.

Сейчас никто не знает, на каких условиях может быть предложен допуск к Играм, это зависит от МОК и оргкомитета. Положительная тенденция наметилась, но мы понимаем, что в любом случае участие в Играх будет сопряжено с большим количеством вопросов, продиктованных санкционной политикой. Но учитывая имеющийся опыт, можно сказать, что при слаженной работе ОКР с коллегами из Минспорта, ФМБА, национальных федераций все задачи будут решены.

Напомним, что ранее Поздняков отметил, что в международном спортивном движении наметилось потепление по отношению к России.