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Сегодня, 15:36

Поздняков: «Многие международные организации начали понимать, что бан россиян — это тупик»

Поздняков считает, что отстранение россиян может привести к расколу в олимпийском движении

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказал мнение, что международные спортивные организации начали понимать, что отстранение россиян и белорусов может привести к расколу в олимпийском движении.

«Достаточно сложно сейчас оценивать, какая организация будет следующей [за боксерской], — приводит ТАСС слова Позднякова. — Другое дело, что нужно отметить, что фон изменился. Потому что многие международные спортивные организации начали понимать, что бан россиян и белорусов — это тупик, который может привести к расколу в олимпийском движении».

5 октября Международная ассоциация бокса (IBA) отменила отстранение российских и белорусских боксеров. Спортсмены будут выступать на международной арене под национальными флагами и с гимнами стран.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Многие спортивные федерации согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/15995643
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