Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

29 сентября, 13:40

Станислав Поздняков — об отношениях с МОК: «В мире спорта видны признаки раскола»

Антон Бабошин
Корреспондент

Глава ОКР Станислав Поздняков, выступая на панельной сессии «Российское олимпийское движение. Вызовы и решения» в рамках форума «Россия — спортивная держава», рассказал о нынешнем состоянии дел в мировом спортивном движении.

— Если кто-то возьмется сейчас судить, что будет завтра или послезавтра, это будет больше похоже на игру в угадайку, — сказал Поздняков. — Но есть ряд вещей, имеющих практическое значение. Например, отношения с МОК. Как бы ни складывалась обстановка в мире, главным приоритетом олимпийского движения должно быть желание абстрагироваться от политики. Сейчас в мировом спортивном сообществе неспокойно, есть все признаки раскола. Единственная возможность сохранить его в том виде, как задумывал барон де Кубертен и над чем работали все предшественники, — дать международным федерациям проводить соревнования без какого-либо давления со стороны некоторых стран.

Мы видим, что количество наших активных оппонентов не достигает и трети от общего числа. В том числе и по недавним мероприятиям МОК — общая тональность совсем не соответствует фону, который формируют западные медиа. Она стала более прагматичной и отвечающей текущему моменту. Даже наши активные оппоненты осознают, что Россия слишком большая спортивная держава, чтобы ее просто исключить из мирового спортивного движения. Это несет в том числе и материальные издержки, особенно для тех организаций, которые имеют тесные связи с российскими коллегами. Поэтому ход вещей будет постепенно возвращаться на ту траекторию, с которой он неожиданно для многих, в том числе для меня, свернул в конце февраля.

Ранее Поздняков сказал, что рассчитывает на участие российских спортсменов в Играх-2024 в Париже. В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях.

Станислав Поздняков
МОК
ОКР
3
1
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
Захарова призвала США признаться в причастности к авариям на СП
Союзные силы России и ДНР начали наступление под Бахмутом
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Финская лыжная ассоциация намерена поднять вопрос об исключении россиян из совета FIS
В Шведском хоккейном союзе выразили сожаление в связи с отстранением сборной России
Бывшая британка и австралиец приостановили карьеру в сборной России. Их демотивируют санкции
«Надо договариваться с УЕФА — как понимаю, они готовы к диалогу». Интервью Бориса Ротенберга
«Слышал, что Россию хотят вернуть на международную арену». Неожиданный комментарий Фазеля
Швейцария не выдала шахматисту Анатолию Карпову визу для поездки в Женеву
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Поздняков заявил, что хотел бы переизбраться на пост главы ОКР

Путин: «Голос России намеренно игнорируется в международных организациях, что противоречит самим ценностям спорта»