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Олимпиада

Олимпиада

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Голованов: «Я отработал много парных репортажей. Но ни с кем мне не было так комфортно в эфире, как с Гусевым»

Александр Кружков
Обозреватель
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Известный спортивный комментатор Андрей Голованов в интервью «СЭ» рассказал о своем коллеге Викторе Гусеве.

— Пару лет назад Виктор Гусев включил тебя в тройку лучших комментаторов. И добавил: «На Олимпийских играх Голованов совершенно незаменим. Следит практически за всеми видами спорта. Он очень талантливый человек! Правда, немедийный. Что сейчас я пытаюсь исправить». В чем это выражалось?

— В приглашении на корпоративные проекты. Хоккейные матчи на Красной площади, футбольные фестивали... Витя пытается расширить сферу моей деятельности. За что ему искренне благодарен.

Кстати! Я отработал много парных репортажей. Но ни с кем мне не было так комфортно в эфире, как с Гусевым. Мы всегда на одной волне, у нас схожие взгляды на жизнь. Можем легко подхватить мысль друг друга, развить ее — при этом ни о чем не договариваясь.

Чувство локтя — важнейший фактор в парном комментарии. У Вити потрясающе развито это качество. Если ты что-то пропустил, растерялся, «поплыл», он не будет, как некоторые коллеги, ерничать, смаковать ляп, устраивать пикировку в эфире. Наоборот, поможет, подберет правильные слова, мгновенно найдет выход из положения.

И еще. Телевизионщики любят позубоскалить, обсудить коллег за глаза. Витя же в силу интеллигентности и высочайших нравственных принципов никогда себе такого не позволяет. В комментаторском мире это большая редкость.

Андрей Голованов (справа) и&nbsp;Виктор Гусев на&nbsp;ЧМ-2014 по&nbsp;хоккею в&nbsp;Минске. Андрей Голованов: «Короткую программу Плющенко комментировал вслепую. Когда закончил, вся студия Первого канала зааплодировала»

Виктор Гусев

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