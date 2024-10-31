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Олимпиада

Олимпиада

Сегодня, 21:27

Гомельский заявил, что президенту МОК Томасу Баху трудно верить

Ана Горшкова
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Евгений Гомельский считает, что президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху сложно верить.

«Трудно верить этому Баху. Уверен, что эта оголтелая обстановка против нас подогрета тем же Родченковым. И он не стесняется об этом говорить. Когда-то у Кубертена были слова: «О спорт, ты — мир». А сейчас спорт — это война. Но Россия переживала и более трудные времена. А это все закончится, и мы вновь вернемся на международную арену», — приводит слова Гомельского ТАСС.

30 октября на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Португалии Бах заявил, что МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР), поскольку никто из участников 55 мировых конфликтов так не нарушает Олимпийскую хартию, как Россия.

Источник: ТАСС
Евгений Гомельский
Томас Бах

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