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Губерниев — об отставке Позднякова с поста президента ОКР: «Комитет нуждается в определенном реформировании»

Константин Белов
Корреспондент
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на отставку президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

«Олимпийски комитет России, безусловно, нуждается в определенном реформировании, чтобы он продолжал эффективно работать в нынешних условиях. И понятно, что ОКР нужен новый руководитель. Скажем Станиславу Алексеевичу спасибо. Он грандиозный спортсмен, однако было очевидно, что он иногда превращался в забронзовевшего чиновника. Иногда он наскакивал на спортсменов, вспомните его историю с иноагентством теннисистов. В общем, куда-то его заносило не туда. Но мы говорим ему спасибо. Надеюсь, он еще пригодится российскому спорту», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее Поздняков заявил, что покинет пост президента Олимпийского комитета России.

Поздняков занимал пост главы ОКР с мая 2018 года. В декабре 2022 года его избрали на новый четырехлетний цикл.

Дмитрий Губерниев
Станислав Поздняков
ОКР

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