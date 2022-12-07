Сегодня, 15:05
Известный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» слова президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, который назвал варианты возвращения российских спортсменов на международные турниры.
«Считаю, что Россия будет на Олимпиаде-2026 года с большими оговорками. Две Олимпиады мы уверенно пропускаем. Как бы не пришлось пропустить третью и четвертую. Нужно предпринимать огромные попытки, чтобы сохранить спорт в стране, чем занимаюсь я. Пропагандирую спорт, помогаю спортсменам, помогаю им решить их проблемы. Лыжникам премиальные нашли, поработаем и над тем, чтобы биатлонисты больше получали. Потому что я добрый и хороший. Кроме меня этим заниматься некому», — сказал Губерниев «СЭ».
Ранее Поздняков заявил, что ОКР рассматривает два варианта: участие в Олимпиаде-2024 и полноценное возвращение России на соревнования не раньше 2026 года.