Губерниев — о словах Позднякова: «Россия будет на Олимпиаде-2026 года с большими оговорками»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» слова президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, который назвал варианты возвращения российских спортсменов на международные турниры.

«Считаю, что Россия будет на Олимпиаде-2026 года с большими оговорками. Две Олимпиады мы уверенно пропускаем. Как бы не пришлось пропустить третью и четвертую. Нужно предпринимать огромные попытки, чтобы сохранить спорт в стране, чем занимаюсь я. Пропагандирую спорт, помогаю спортсменам, помогаю им решить их проблемы. Лыжникам премиальные нашли, поработаем и над тем, чтобы биатлонисты больше получали. Потому что я добрый и хороший. Кроме меня этим заниматься некому», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее Поздняков заявил, что ОКР рассматривает два варианта: участие в Олимпиаде-2024 и полноценное возвращение России на соревнования не раньше 2026 года.