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Олимпиада

Сегодня, 15:05

Губерниев — о словах Позднякова: «Россия будет на Олимпиаде-2026 года с большими оговорками»

Константин Белов
Корреспондент
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Известный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» слова президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, который назвал варианты возвращения российских спортсменов на международные турниры.

«Считаю, что Россия будет на Олимпиаде-2026 года с большими оговорками. Две Олимпиады мы уверенно пропускаем. Как бы не пришлось пропустить третью и четвертую. Нужно предпринимать огромные попытки, чтобы сохранить спорт в стране, чем занимаюсь я. Пропагандирую спорт, помогаю спортсменам, помогаю им решить их проблемы. Лыжникам премиальные нашли, поработаем и над тем, чтобы биатлонисты больше получали. Потому что я добрый и хороший. Кроме меня этим заниматься некому», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее Поздняков заявил, что ОКР рассматривает два варианта: участие в Олимпиаде-2024 и полноценное возвращение России на соревнования не раньше 2026 года.

Дмитрий Губерниев
Станислав Поздняков
ОКР
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