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Олимпиада

Сегодня, 18:10

Губерниев призвал ОКР быть добрее к спортсменам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова о том, что российские спортсмены, которые примут решение выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе, не смогут получить выплаты от ОКР, а также участвовать в Играх дружбы.

«ОКР надо быть добрее к людям. Кажется, что они рубят с плеча. С моей точки зрения, ОКР погорячился. Вроде как, и в Играх дружбы спортсмены не смогут принять участие. Но соревнование же называются Игры Дружбы, правильно? Считаю, надо быть добрее», — приводит слова Губерниева Sport24.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Источник: https://sport24.ru/other/news-604544-guberniyev-prizval-okr-byt-dobreye-k-sportsmenam-kazhetsya-chto-oni-rubyat-s-plecha
Дмитрий Губерниев
МОК
ОКР
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