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Олимпиада

Олимпиада

Сегодня, 16:19

Губерниев рассказал, почему поддерживает совмещение Дегтяревым должностей в Минспорте и ОКР

Алина Савинова
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Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о совмещении постов главы ОКР и министра спорта Михаилом Дегтяревым.

«Так будет легче разбираться с самодурами в различных национальных федерациях. Проблем имелось немало. Слава богу, работа по очистке этих авгиевых конюшен пошла. Возглавив еще и ОКР, Михаил Владимирович проявил себя как настоящий Геракл. Будем надеяться, ему предстоит не совершать подвиги, а проделывать нормальную ежедневную работу», — цитирует Губерниева RT.

14 мая этого года указом президента РФ Дегтярев был назначен министром спорта России. 13 декабря его избрали главой ОКР. Он являлся единственным кандидатом на выборах.

Источник: RT
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Дмитрий Губерниев
Михаил Дегтярев
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