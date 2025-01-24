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Сегодня, 15:55

Губерниев считает, что Лаппартьен положительной риторикой в адрес России набирает вес перед выборами главы МОК

Владислав Маслов
Корреспондент
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова кандидата в президенты МОК Давида Лаппартьена о роли России в олимпийском движении.

Француз Лаппартьен заявил, что российские спортсмены или любая другая страна не должны быть окончательно исключены из олимпийского движения. По его словам, исторически россияне всегда были спортивной нацией, а роль и миссия МОК состоит в том, чтобы объединять людей мирным путем посредством спорта.

«В мире начались устойчивые колебания в вопросе возвращения российских спортсменов. Различные функционеры, в том числе Лаппартьен, набирают очки за счет таких заявлений. То, что три дня назад было немыслимо, теперь уже мыслимо. Посмотрите на отдельные указы Трампа, например», — сказал Губерниев «ВсеПроСпорт» .

Нынешний глава МОК Томас Бах отказался баллотироваться на новый срок. Выборы президента организации предварительно запланированы на 20 марта.

Источник: ВсеПроСпорт
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Олимпиада
Дмитрий Губерниев
МОК
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