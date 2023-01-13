Хабибулин рассказал, что пожалел о неучастии в хоккейном турнире Олимпиады в Нагано

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Николай Хабибулин рассказал, что сожалеет о том, что не принял участия в Олимпийских играх в 1998 году в Нагано (Япония).

«В то время мне казалось, что я принимаю правильное решение, но сейчас кажется, что надо было и в Нагано поехать, и была возможность сыграть на нескольких чемпионатах мира, а я отказался, — цитирует ТАСС Хабибулина. — Опять же, в тот момент мне казалось, что я устал, и в хоккей мне вообще не хотелось играть. А сейчас, когда все прошло, я думаю: ну поехал бы, сыграл».

Бывший голкипер также рассказал, почему после одного из матчей НХЛ не стал встречаться с приехавшими к нему Александром Стеблиным, занимавшим пост президента Федерации хоккея России, и Владимиром Юрзиновым, возглавлявшим национальную команду.

«Было немного страшновато с ними общаться. Они все-таки авторитетные люди, я уже принял такое решение и боялся, что меня каким-то образом переубедят, не был к этому готов и поэтому ушел через другую дверь», — добавил он.

Олимпийские игры в Нагано стали первыми, в которых приняли участие игроки НХЛ. Сборная России завоевала серебро, проиграв в финале команде Чехии (0:1).