Мамедов: «Если я правильно понимаю, то Дегтярев будет не только министром спорта, но и главой ОКР»

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, кто станет новым президентом ОКР.

«Станислав Алексеевич мне в конце сентября сказал о своем решении. Морально мы были готовы. В жизни все проходящее. Значит так нужно. Кто займет его пост? Если вы внимательно читаете прессу, то знаете, что структура будет объединена. Руководитель спорта будет один — один начальник. Если я правильно понимаю, то Дегтярев будет не только министром спорта, но и президентом ОКР», — сказал Мамедов «СЭ».

15 октября президент ОКР Станислав Поздняков предложил провести досрочные выборы нового руководства ОКР, после которых он покинет пост главы организации.