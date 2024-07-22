Индия инициировала диалог с комиссией МОК о проведении Олимпиады 2036 года

Власти Индии инициировали диалог с комиссией МОК о проведении Олимпийских и Паралимпийских игр 2036 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра по делам молодежи и спорта страны Мансукха Мандавии.

Комиссия МОК занимается организацией переговоров с потенциальными претендентами на проведение Олимпиады. После завершения обсуждения исполнительный комитет МОК устраивает выборы, на которых принимается решение о предоставлении прав на проведение ОИ.

Впервые индийские власти изъявили желание принять Олимпийские игры в октябре прошлого года. В случае, если заявка Дели будет одобрена, Олимпийские и Паралимпийские игры 2036 года станут первыми соревнованиями подобного уровня, которые пройдут на территории государства Южной Азии.

Ранее заявки на проведение ОИ-2036 подали Польша, Мексика и Индонезия.