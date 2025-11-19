Роднина не считает слова Ковентри двойными стандартами: «Не она принимала решения. Когда Кирсти пришла, стало какое-то послабление»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова президента МОК Кирсти Ковентри, заявившей, что правительства стран не должны смешивать спорт и политику.

«Ее слова нельзя назвать двойными стандартами, потому что ранее не Ковентри принимала решения. Чтобы выступать на Олимпиаде, нужно пройти квалификацию. Мы просто не успеваем. Там, где возможно допустить индивидуальных спортсменов, они будут допущены. Когда пришла Кирсти, стало какое-то послабление. Есть ли тогда вера, что мы примем участие в следующей Олимпиаде? Вера умирает последней», — сказала Роднина «СЭ».

В марте Ковентри была избрана новым президентом МОК на 144-й сессии МОК в Афинах. Она приступила к исполнению должностных обязанностей в июне.