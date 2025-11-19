Видео
Сегодня, 14:20

Роднина не считает слова Ковентри двойными стандартами: «Не она принимала решения. Когда Кирсти пришла, стало какое-то послабление»

Дарик Агаларов

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова президента МОК Кирсти Ковентри, заявившей, что правительства стран не должны смешивать спорт и политику.

«Ее слова нельзя назвать двойными стандартами, потому что ранее не Ковентри принимала решения. Чтобы выступать на Олимпиаде, нужно пройти квалификацию. Мы просто не успеваем. Там, где возможно допустить индивидуальных спортсменов, они будут допущены. Когда пришла Кирсти, стало какое-то послабление. Есть ли тогда вера, что мы примем участие в следующей Олимпиаде? Вера умирает последней», — сказала Роднина «СЭ».

В марте Ковентри была избрана новым президентом МОК на 144-й сессии МОК в Афинах. Она приступила к исполнению должностных обязанностей в июне.

Глава МОК Кирсти Ковентри призвала правительства не&nbsp;смешивать спорт и&nbsp;политику: выступление в&nbsp;Брюсселе.«Спортсмены из разных стран должны выступать без политического вмешательства». Что значат новые заявления главы МОК?

Ирина Роднина
Кирсти Ковентри
