Роднина — об окончании санкций ВАДА для российских спортсменов: «Это вряд ли повлияет на позицию МОК»

Знаменитая советская фигуристка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказала мнение об окончании санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) против российского спорта.

«Я не член МОК и ВАДА и не являюсь судьей CAS. Поэтому не знаю, как это скажется на нашем допуске к международным соревнованиям. Думаю, это вряд ли повлияет на позицию МОК. Совершенно разные процессы», — сказала Роднина Sport24.

С 17 декабря российские спортсмены получили право выступать на международных соревнованиях под своими флагом и гимном.