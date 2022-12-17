Допинг
Сегодня, 17:23
Знаменитая советская фигуристка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказала мнение об окончании санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) против российского спорта.
«Я не член МОК и ВАДА и не являюсь судьей CAS. Поэтому не знаю, как это скажется на нашем допуске к международным соревнованиям. Думаю, это вряд ли повлияет на позицию МОК. Совершенно разные процессы», — сказала Роднина Sport24.
С 17 декабря российские спортсмены получили право выступать на международных соревнованиях под своими флагом и гимном.