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Париж-2024

Сегодня, 08:30

Винер заявила, что не называла российских олимпийцев бомжами: «Наши прекрасные журналисты перефразировали»

Винер опровергла сравнение российских олимпийцев с бомжами
Руслан Минаев
Ирина Винер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила, что не употребляла слово «бомжи» в адрес российских спортсменов, которые выступали в нейтральном статусе на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

«Это неправда. Я просто повторила то, что сказала мэр города Парижа. Она сказала, что они должны выступать как люди без родины, как люди-беженцы. А уже перефразировали наши прекрасные журналисты на слово «бомжи»», — сказала Винер в интервью на YouTube-канале «Респиратор Бабушкина».

Ангелина Мельникова. Российские гимнасты согласились на нейтральный статус. Раньше сопротивлялись и пропустили Олимпиаду

26 марта Винер назвала унизительным выступление россиян на Олимпийских играх-2024 в нейтральном статусе: «Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду». В марте 2023 года МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе россиян.

Источник: YouTube-канал «Респиратор Бабушкина».
Ирина Винер-Усманова
Художественная гимнастика
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