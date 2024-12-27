Винер заявила, что не называла российских олимпийцев бомжами: «Наши прекрасные журналисты перефразировали»

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила, что не употребляла слово «бомжи» в адрес российских спортсменов, которые выступали в нейтральном статусе на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

«Это неправда. Я просто повторила то, что сказала мэр города Парижа. Она сказала, что они должны выступать как люди без родины, как люди-беженцы. А уже перефразировали наши прекрасные журналисты на слово «бомжи»», — сказала Винер в интервью на YouTube-канале «Респиратор Бабушкина».

26 марта Винер назвала унизительным выступление россиян на Олимпийских играх-2024 в нейтральном статусе: «Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду». В марте 2023 года МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе россиян.