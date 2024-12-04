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Сегодня, 20:43

Исполком МОК предложил переизбрать Тарпищева в качестве члена организации

Игнат Заздравин
Корреспондент
Шамиль Тарпищев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) предложил переизбрать главу Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева в качестве члена организации, сообщается на официальном сайте МОК.

Также к переизбранию с учетом возрастного ценза предложены кандидатуры принцессы Норы Лихтенштейнской, Нг Сер Мианга (Сингапур), Хуана Антонио Самаранча (Испания), Лидии Нсекеры (Бурунди), Баклая Теменгиля (Палау), Кристин Клостер (Норвегия), Кхунинг Патамы Лисвадтракул (Таиланд), Жан-Кристофа Роллана (Франция) и Ингмара Де Воса (Бельгия).

76-летний Тарпищев входит в число членов МОК с 1994 года.

Олимпиада
Шамиль Тарпищев
МОК
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